Минобороны Британии обвинило Китай в намерении поставить РФ оружие для СВО МО Британии: Китай планирует поставить России летальное оружие для ведения СВО

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Лондон и Вашингтон получили информацию о том, что КНР планирует поставить России летальные вооружения для использования в конфликте на Украине, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса на посвященной вопросам обороны и безопасности конференции. По его словам, у разведок двух стран имеются свидетельства того, что летальная военная помощь сейчас поставляется или будет поставляться из Китая в Россию, а затем будет доставлена на Украину. По его словам, это будет «значимым изменением ситуации».

Мы должны быть обеспокоены, поскольку в начале этого конфликта Китай стремился казаться стороной, которая сдерживает [Россию], — заявил Шэппс.

Министр добавил, что, несмотря на направленные на противостояние России усилия Запада, на этом направлении делается недостаточно. По его словам, «демократический мир» говорит и «в основном делает» правильные вещи, но не так быстро и не в том масштабе, которого требует критический момент.

Шэппс призвал быть реалистами и признать, что многие страны «стремятся подстраховаться» и «усидеть на двух стульях» либо «предоставить России альтернативные рынки для ее нефти и энергоносителей». По мнению министра, западным странам следует усиливать давление на Москву и увеличивать военные расходы.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен во время слушаний в конгрессе заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз планируют расширить санкционное давление на Китай за сотрудничество с Россией. По его словам, КНР поддерживает оборонно-промышленный комплекс РФ. Однако, как признал Блинкен, доказательств о поставках оружия у США нет.