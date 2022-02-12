Минобороны Британии: Лондон поддержит решение Украины об отказе от НАТО

Лондон готов поддержать решение Украины не вступать в НАТО, сообщил замглавы британского Министерства обороны Джеймс Хиппи в эфире Sky News. Хиппи заявил, что никто не должен ставить под сомнение суверенитет Украины. Он также добавил, что Британия надеется на дипломатическое разрешение напряжённой ситуации в регионе.

Если Украина решит, что она не будет становиться членом НАТО, мы поддержим это. Решение должно оставаться за украинским правительством, — сказал Хиппи.

Ранее посол Украины в Британии Вадим Пристайко в эфире ВВС Radio 5 заявил, что Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что послу необходимо будет объяснить, что именно он имел в виду. При этом он подчеркнул, что стремление Киева в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплены в конституции.

Ранее экс-председатель Службы внешней разведки Украины генерал Николай Маломуж сообщил, что около 40% стран — членов Североатлантического альянса выступают против вступления Украины в НАТО. По мнению генерала, Украине не стоит ожидать вступления в Альянс в ближайшее время, так как многие в Блоке не поддержат подобную инициативу.