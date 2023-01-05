Минкульт Украины: здания Киево-Печерской лавры перешли от УПЦ к государству

Фото: Sadak SouiciLe Pictorium/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Успенский собор и Трапезная церковь Киево-Печерской лавры, в стенах которых проходили службы канонической Украинской православной церкви (УПЦ), перешли в собственность государства, заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. В своем Telegram-канале он указал, что для этого была задействована спецкомиссия, по итогам работы который был подписан акт возврата зданий со стороны УПЦ.

Несмотря на то что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не является препятствием для возвращения государственного имущества, — написал украинский министр.

Он пояснил, что комиссия начала работу 2 января и занималась инвентаризацией имущества.

За последний месяц сотрудники украинских силовых структур провели более десятка рейдов, направленных против УПЦ. С конца осени Служба безопасности Украины провела множество обысков в церквях и епархиях по всей стране. Нескольким священнослужителям предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. Так украинский суд приговорил одного из священников УПЦ к 12 годам заключения, его признали виновным в передаче информации РФ о позициях ВСУ в Лисичанске и в районе Северодонецка. Имя священнослужителя не называется.

Президент Украины Владимир Зеленский до этого заявил, что в стране запретят деятельность религиозных организаций, которые считаются аффилированными с Россией. По его словам, они должны потерять возможность влиять на украинцев