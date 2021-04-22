Минкульт Украины закупил для детей книги про гомосексуализм

https://static.news.ru/photo/725e9250-a375-11eb-9bc3-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/insiderUKR

Министерство культуры Украины закупило для школьных и детских библиотек более тысячи экземпляров книг про однополые отношения. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные ведомства.

Книга-комикс «Принцесса + принцесса: долго и счастливо», рекомендованная для прочтения детям от 5 лет, повествует об отношениях между двумя девушками, которые завершаются их свадьбой. В Минкульте подтвердили vesti.ua закупку комиксов, но уточнили, что список литературы был утверждён ещё бывшим составом правительства.

Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, к счастью, запрещённая в России, становясь официальной политикой правительства Украины, является не чем иным, как самым настоящим развращением малолетних, — считает руководитель религиозной редакции «Царьграда» Михаил Тюренков.

Решение украинского Минкульта о приобретении такого произведения для детей вызвало неоднозначную реакцию и внутри украинского общества. В частности, депутаты Одесского облсовета обратились к премьер-министру Украины Денису Шмигалю с просьбой изъять все экземпляры комикса и, более того, принять меры по защите материнства и детей с целью популяризации духовно-нравственных и семейных ценностей, говорится на сайте общественной организации «Всi разом!».

Как сообщалось ранее, депутат Госдумы Анатолий Выборный обвинил Instagram Dolce & Gabbana в пропаганде ЛГБТ. По его словам, на странице в соцсети может содержаться «пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних». Запрос на проверку он направил в Генпрокуратуру.