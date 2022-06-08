Минкультуры Украины создаст совет по «дерусификации и декоммунизации» Минкультуры Украины организует совет по вопросам «дерусификации и декоммунизации»

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство культуры и информационной политики Украины намерено создать специальный совет по вопросам «дерусификации, декоммунизации и деколонизации» страны. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Telegram-канале. В настоящий момент прошли общественные обсуждения данного вопроса.

На данный момент мы провели общественные обсуждения и инициировали создание совещательного органа — Совета при МКИП и УИНП (Украинский институт национальной памяти), который будет заниматься вопросами дерусификации, декоммунизации и деколонизации, — говорится в сообщении министерства.

Ранее в Верховную раду внесли законопроект, в рамках которого на Украине будут запрещены географические названия, связанные с Россией, её историей и выдающимися деятелями. Депутаты полагают, что принятие соответствующего закона «ускорит десоветизацию и дерусификацию страны, будет способствовать укреплению духа и морали украинской нации».

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «десоветизации» национального законодательства.