Минкульт Украины покусился на имущество Киево-Печерской лавры Глава Минкульта Украины: имущество Киево-Печерской лавры ждет «отдельная ревизия»

Фото: Sergei Chuzavkov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Движимое имущество Киево-Печерской лавры ждет «особая ревизия», Об этом заявил министр культуры Украины Александр Ткаченко. По его словам, последняя подобная ревизия проходила в 2018 году.

Я хотел бы подчеркнуть на всякий случай, что кроме недвижимого имущества там есть еще музейные экспонаты, более 800 экземпляров, в том числе мощи святых, которые были переданы, так сказать, на использование монахам. В отношении них будет отдельная ревизия, — сказал Ткаченко.

Он также подчеркнул, что все имущество зафиксировано в специальных списках и «любые шаги», которые представители УПЦ попытаются совершить в отношении экспонатов, «будут иметь уголовную ответственность».

В пятницу, 10 марта, и. о. генерального директора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» выпустил предупреждение, согласно которому монахи Свято-Успенской Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) должны до 29 марта покинуть монастырь в связи с расторжением договора аренды.

При этом в УПЦ заявили, что монахи не могут выселиться из монастыря, поскольку для этого нет никаких юридических обоснований.