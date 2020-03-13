https://static.news.ru/photo/2592cb56-6539-11ea-bf96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dimitris Tosidis/Xinhua/Global Look Press

Министерство культуры и спорта Греции объявило о «нехватке персонала из-за особых условий», связанных с распространением коронавирусной инфекции. В связи с этим Минкульт распорядился остановить работу всех музеев и закрыть для посещения археологические памятники.

Как сказано в сообщении ведомства, которое приводит РИА Новости, решение было принято после консультаций с Всегреческой федерацией трудящихся. Ограничительная мера будет действовать до 30 марта.

Накануне, 12 марта, греческие власти остановили деятельность мест массового скопления граждан, таких как театры, спортивные площадки, концертные залы и развлекательные центры. Также закрыты суды. Ещё ранее было принято решение приостановить занятия в школах и вузах страны.

Как сообщал NEWS.ru, к 12 марта в Греции было 117 заболевших COVID-2019. Один человек умер от инфекции.

Число пациентов с коронавирусом в России 13 марта увеличилось с 34 до 45. Только в Москве 13 тысяч человек находятся на самоизоляции из-за болезни.