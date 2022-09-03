В кабмине Британии будут использовать копирку при отключениях электричества FT: британские чиновники вновь начнут пользоваться копировальной бумагой в случае блэкаутов

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Чиновники в правительстве Великобритании вернутся к использованию копировальной бумаги, если этой зимой будут происходить частые отключения электричества из-за энергетического кризиса, пишет Financial Time со ссылкой на трех работников правительства. В последние дни сотрудники министерств Соединенного Королевства уже пробовали работать с копиркой.

На смену копировальной бумаге, которую изобрели в Англии в начале XIX века, пришли ксероксы, принтеры и электронная почта, однако теперь в ведомствах снова учатся с ней работать.

Идея заключается в том, чтобы люди бегали взад-вперед по Уайтхоллу, вручая сделанные при помощи копирки документы коллегам из других подразделений и ведомств, чтобы быть в контакте. Речь о том, чтобы снять озабоченность по поводу того, как правительство будет взаимодействовать в случае кризиса, — говорится в сообщении.

Ранее правительственный департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании предупредил британцев, чтобы они приготовилась к массовым отключениям электричества в промышленности и домохозяйствах зимой. Власти допустили, что в услових сокращения импорта электроэнергии из Норвегии и Франции стране придется принять экстренные меры для экономии газа.

Британский журналист и эксперт в сфере экономики Мартин Льюис ранее предрек миллионам британцев «холодную смерть» из-за скачка цен на газ. По его словам, годовой счет среднего домохозяйства с октября увеличился с 1971 до 3549 фунтов стерлингов, что негативно скажется на дальнейших возможностях британцев платить за топливо.