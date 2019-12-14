https://static.news.ru/photo/03349696-1eaa-11ea-9b79-fa163e074e61_660.jpg Денис Малюська Фото: Denis Malyuska/facebook.com

Министр кабмина Украины Дмитрий Дубилет сообщил о необходимости повышения зарплат для своих коллег.

Также жалобу на низкую зарплату опубликовал министр юстиции Денис Малюська. Он заявил о намерении уйти в отставку, так как на данный момент ему не хватает средств для жизни и он вынужден тратить личные сбережения.

Сейчас среди министров и заместителей министров много разговоров идёт о том, что они просят большую зарплату, официальную зарплату, конечно, потому что в действительности многие из них пришли из частного сектора. Они видят, что в частном секторе они могли бы получать там, я не знаю, в 10, в 20 раз больше, чем сейчас, — цитирует РИА Новости Дубилета.

Отмечается, что Дубилет — соучредитель мобильного банка Monobank. Не у всех людей есть такая финансовая подушка, говорит он. По его словам, низкие зарплаты отпугивают специалистов.

В июле 2018 года NEWS.ru сообщал, что зарплаты российских депутатов могут вновь повысить. Однако Совет Федерации не одобрил инициативу.