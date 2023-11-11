Министра обороны Хорватии отправили в отставку из-за смертельного ДТП Премьер Хорватии уволил главу Минобороны Баножича из-за ДТП с одним погибшим

Фото: IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

Марио Баножич

Министра обороны Хорватии Марио Баножича отправили в отставку после ДТП, в котором погиб человек, а сам чиновник получил тяжелые травмы. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Андрей Пленкович после сообщения прокуратуры о причинах аварии, его слова приводит пресс-служба кабмина.

Я отправил в отставку Марио Баножича с поста министра обороны и назначил госсекретаря МО Здравко Якопа временно исполнять его обязанности, — заявил премьер-министр.

Он также принес соболезнования семье погибшего. До этого правительство Хорватии выразило обеспокоенность состоянием здоровья главы Минобороны.

Об инциденте стало известно в субботу, 11 ноября. По данным хорватской полиции, рано утром на выезде из города Винковицы внедорожник столкнулся с полугрузовым автомобилем-комби, в результате аварии один человек погиб, второй был госпитализирован. По имеющимся данным, министр обороны Марио Баножич, находившийся за рулем внедорожника, получил ушиб головного мозга и еще ряд повреждений, он был госпитализирован в больницу в Винковцы, затем переведен в Клинико-больничный центр города Осиек.

Согласно заявлению прокуратуры, водитель внедорожника начал обгон грузовика, не убедившись в безопасности маневра, в результате произошло столкновение. По словам заместителя окружного прокурора Вуковара Бияна Лубурича, которые приводит РИА Новости, скорости движущихся машин в настоящее время не установлены, также ожидаются анализы крови водителей на алкоголь.

Известно, что погибшему водителю комби было 40 лет, у него остались жена и двое детей. По информации местных СМИ, Баножич рано утром выехал на личном автомобиле на охоту и на мокрой трассе столкнулся с полугрузовым авто.

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