Министра культуры Украины обвинили в работе на Россию Министра культуры Украины Ткаченко уличили в финансировании пророссийского продакшена

Фото: t.me/otkachenkokyiv

Депутат Верховной Рады Украины Ирина Геращенко обвинила министра культуры страны Александра Ткаченко в работе на российский рынок. По словам чиновницы, приведенным на ее странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена), политик якобы участвовал в «распиле» сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы. Кроме того, Ткаченко обвиняется в финансировании пророссийского продакшена.

Украинский парламентарий утверждает, что победителями государственных конкурсов, объявленных министерством, стали компании, работающие на российский рынок. Власти страны выделили им почти 45 миллионов гривен.

Отмечается, что в начале июня петиция с требованием об отставке Ткаченко набрала 25 тысяч голосов. Украинцы обвинили политика в «осквернении памяти Героев Украины», а также в пренебрежительном отношении к бойцам ВСУ.

Политолог Александр Перенджиев ранее раскрыл возможную схему воровства военной помощи Украине. По словам эксперта, расширение программы по строительству танков может стать новой коррупционной схемой Киева. Западным инвесторам же могут показать старую технику и выдать ее за произведенную на Украине. Перенджиев считает, что участие в этой схеме принимает и министр обороны страны.