Немцев возмутило новогоднее поздравление министра обороны ФРГ Die Welt: министр обороны ФРГ Ламбрехт оказалась в центре скандала из-за новогоднего поздравления

Фото: Uwe Lein/dpa/Global Look Press

Кристина Ламбрехт

Немецких политиков, а также простых граждан страны возмутило новогоднее поздравление министра обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет Die Welt. По данным газеты, им не понравились слова чиновницы о том, что благодаря конфликту на Украине ей удалось получить «много особых впечатлений» и встретить «много интересных, замечательных людей».

В центре Европы бушуют боевые действия. Было много особых впечатлений, которые я смогла получить от этого. Много-много встреч с интересными, замечательными людьми. Хочу сказать вам за это сердечное спасибо, — сказала Ламбрехт.

Так, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Ульрике Франке назвала речь министра обороны страны невыносимой и предположила, что она «сошла с ума».

Они там в Берлине с ума посходили? — возмутилась Франке.

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Серап Гюлер назвал выступление Ламбрехт поводом для ее увольнения. По его мнению, министр обороны наносит ущерб репутации страны.

Она уже доказала своей фразой про «5000 шлемов», что у нее нет чувства такта в публичном общении. Речь о войне с новогодними хлопушками на заднем плане только завершает череду ее нелепых выступлений. Каждая дополнительная минута, в течение которой федеральный канцлер все еще держится за этого министра и тем самым еще больше наносит ущерб репутации нашей страны, идет на его счет, — заявил Гюлер.

Ранее издание Politico сообщило о возможной отставке Ламбрехт. В Берлине это связали с тем, что боеприпасы немецкой армии на исходе, закупка истребителей F-35 производства США была отложена, а обещания о ежегодных 2% отчислений на оборону из госбюджета так и не выполнены.