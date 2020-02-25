https://static.news.ru/photo/56df2418-57b3-11ea-bb6e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Глава Министерства здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что поддерживает кандидата на пост председателя Христианско-демократического союза Германии (ХДС), премьер-министра федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армина Лашета.

Сам Шпан решил не участвовать в гонке, хотя его имя называли в числе наиболее вероятных кандидатов.

Я не буду бороться за лидерство, но я поддержку Армина Лашета, — приводит Reuters слова министра.

Шпан подчеркнул, что пришло время оставить разногласия в прошлом и строить мосты в будущее.

Как писал NEWS.ru, внутрипартийное голосование назначено на 25 апреля. Новый лидер поведёт партию на выборы в бундестаг в 2021 году. 18 февраля о намерении баллотироваться на пост главы ХДС заявил председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген. 25 февраля о желании стать преемником Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщил Армин Лашет.