Министр юстиции Украины призвал «вооружить» заключенных лопатами Глава Минюста Украины предложил мобилизовать 50 тысяч человек с судимостью

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «Рада» заявил, что в стране можно мобилизовать по меньшей мере 50 тысяч человек, имеющих судимости. Он также отметил, что если власти боятся направлять для участия в боевых действиях заключенных, их можно вооружить лопатами вместо автоматов.

Мне сложно представить, какую опасность в рядах Вооруженных сил Украины [ВСУ] будут представлять те, кто был осужден за нарушение правил дорожного движения. <...> Они из автомата убивать своих собратьев точно не будут. <...> Нужно много чего делать, помогая тем, кто защищает Родину, в том числе строить инфраструктурно разные вещи. Не хотим, или не можем, или рискованно давать автомат, давайте дадим лопату, — сказал министр.

Малюська пояснил, что в мобилизации в настоящее время не задействованы две большие категории граждан — заключенные и те, кто никогда не был за решеткой, но однажды получил судебный приговор. Министр подчеркнул, что «они гуляют, они работают, занимаются привычной жизнью, но в армию их никто не забирает» и мотивы этого ему непонятны.

Ранее издание «Укррудпром» сообщило, что украинские власти хотят брать плату с предприятий за бронь сотрудников от армии. Отмечается, что военнообязанных работников хотят освобождать от мобилизации на время военного положения при внесении установленной платы в государственный бюджет.

В свою очередь глава комитета Верховной рады по экономике Украины Дмитрий Наталуха заявил, что цена брони от мобилизации на Украине для сотрудников предприятий может составить от шести до 50 тысяч гривен (47–117 тысяч рублей) в месяц. При этом даже в крупных компаниях опасаются, что «не потянут» такие ставки.