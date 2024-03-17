Министр юстиции Эстонии покинет пост после коррупционного скандала ERR: глава Минюста Эстонии Лаанет уйдет в отставку из-за скандала и угроз семье

Фото: Tairo Lutter via imago-images.de/Global Look Press

Калле Лаанет

Глава Минюста Эстонии Калле Лаанет принял решение уйти в отставку после коррупционного скандала, передает портал эстонского государственного телерадиовещания ERP. По информации СМИ, семье министра также приходили угрозы.

Чтобы обеспечить правовую ясность и рабочий мир в правительстве, я сегодня решил, что не останусь на посту министра юстиции. Другая причина моей отставки заключается в том, что нападкам со стороны общественности подверглись мои близкие, которые этого никак не заслужили, — сообщил Лаанет.

Скандал с главой ведомства возник после того, как стало известно, что он на государственные средства снимал квартиру в Таллине у своего пасынка. За два министерских срока правительство оплатило счета Лаанета за аренду на сумму более €12 тысяч. В правоохранительных органах страны назвали случай нарушением антикоррупционного закона.

Ранее региональное управление Следственного комитета России информировало, что было возбуждено уголовное дело в отношении начальника таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Чернышевское» в Калининградской области. Его с сообщниками подозревают в получении взяток на общую сумму почти 10,9 млн рублей, уточнили в ведомстве.