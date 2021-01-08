Министр труда Австрии подала в отставку после обвинений СМИ в плагиате

Министр труда, семьи и молодёжи Австрии Кристине Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации со стороны ряда средств массовой информации.
Об этом сообщила пресс-служба министерства, распространившая заявление Ашбахер.
Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом. По этой причине я ухожу в отставку с моей должности, — заявила министр.
Австрийское агентство печати отмечает, что обвинения в плагиате выдвинул независимый эксперт, который утверждает, что Ашбахер скопировала отдельные места своей работы без указания ссылок. Этот же эксперт раскритиковал дипломную работу министра 2006 года, заявив, что она переполнена плагиатом и некорректными цитатами. Университет, в котором защищалась министр, проверит обвинения.
Ашбахер занимает должность министра труда, семьи и молодёжи с 7 января 2020 года. Она была приведена к присяге в составе правительства, возглавляемого канцлером Себастьяном Курцем.
Как сообщал NEWS.ru, писателя Виктора Пелевина ранее также обвинили в плагиате. Как утверждается, источником вдохновения популярного писателя-фантаста при написании его книги «Непобедимое солнце» стал роман десятилетней давности малоизвестного автора.