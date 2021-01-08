Министр труда Австрии подала в отставку после обвинений СМИ в плагиате

https://static.news.ru/photo/975dc606-7920-11e9-93be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Omar Marques/Sopa Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр труда, семьи и молодёжи Австрии Кристине Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации со стороны ряда средств массовой информации.

Об этом сообщила пресс-служба министерства, распространившая заявление Ашбахер.

Моя семья и я видим, что СМИ и политические оппоненты не дают мне провести справедливый процесс проверки и поспешно меня осуждают немыслимым образом. По этой причине я ухожу в отставку с моей должности, — заявила министр.

Австрийское агентство печати отмечает, что обвинения в плагиате выдвинул независимый эксперт, который утверждает, что Ашбахер скопировала отдельные места своей работы без указания ссылок. Этот же эксперт раскритиковал дипломную работу министра 2006 года, заявив, что она переполнена плагиатом и некорректными цитатами. Университет, в котором защищалась министр, проверит обвинения.

Ашбахер занимает должность министра труда, семьи и молодёжи с 7 января 2020 года. Она была приведена к присяге в составе правительства, возглавляемого канцлером Себастьяном Курцем.

Как сообщал NEWS.ru, писателя Виктора Пелевина ранее также обвинили в плагиате. Как утверждается, источником вдохновения популярного писателя-фантаста при написании его книги «Непобедимое солнце» стал роман десятилетней давности малоизвестного автора.