Министр транспорта Литвы подал в отставку из-за скандала с «Беларуськалием»

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис подал в отставку из-за ситуации с транзитом удобрений белорусской компании «Беларуськалий». Как сообщил сам чиновник, своё заявление на имя премьер-министра страны Ингриды Шимоните он написал вечером, 12 декабря, пишет BNS.

Вчера отправил, но, вероятно, что регистрация будет сегодняшней датой, — сказал он изданию.

В Литве разгорелся скандал после того, как США ввели санкции против белорусской компании «Беларуськалий», а «Литовские железные дороги» продолжили транзит белорусской продукции, за который уже получили предоплату.

Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис также сообщил, что намерен уйти в отставку — он уже написал соответствующее заявление. В качестве причины для ухода с поста министр назвал продолжающийся транзит белорусских грузов.

Он отметил, что понимает репутационные риски, которые вызывает транзит белорусских грузов через Литву. Министр подчеркнул, что даже после введений санкций со стороны США в отношении «Беларуськалия» страна продолжила транспортировку.

9 августа США ввели санкции против десятков белорусских компаний, в том числе в отношении ОАО «Беларуськалий». Санкции вступили в силу 8 декабря, однако литовская госкомпания «Литовские железные дороги» заявила, что грузы «Беларуськалия» будут проходить через территорию Литву до января.