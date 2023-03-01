Министр транспорта Греции подал в отставку после железнодорожной катастрофы

Фото: Eurokinissi/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после столкновения пассажирского и грузового поездов в Темпи, сообщает газета Kathimerini. По словам политика, таким образом он выражает уважение к памяти жертв.

Я ухожу в отставку с поста министра инфраструктуры и транспорта. Я считаю своим долгом сделать это как минимальный знак уважения к памяти людей, которые так несправедливо ушли, и взять на себя ответственность за бесконечные ошибки греческого государства и политической системы, — сказал министр.

ЧП произошло в ночь с 28 февраля на 1 марта. Пассажирский поезд следовал по маршруту Салоники — Лариса. В результате столкновения состав с пассажирами опрокинулся, в нем находились около 350 пассажиров. По последним данным, в результате трагедии погибли не менее 38 человек, 85 получили травмы.

Греческая полиция арестовала начальника железнодорожной станции, которому грозит пожизненное заключение в случае признания вины. Сотрудники правоохранительных органов также допросят регулировщика положения рельсов.