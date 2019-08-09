https://static.news.ru/photo/295af1f8-bb8b-11e9-8a37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gregor Fischer/dpa/Global Look Press

Примерно в 1 трлн гривен ($40 млрд) обойдутся Украине ремонтные работы на дорогах страны. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По нашим оценкам (они ориентировочные), это можно сделать, но необходимо 10 лет и триллион гривен, — цитирует его ТАСС .

Омелян отметил, что для реализации плана необходимо стабильное финансирование, иначе реализовать его будет невозможно.

Министр, говоря об указе президента Владимира Зеленского о срочном ремонте главных украинских трасс, возмутился расчётами стоимости работ, отметив, что они ниже себестоимости в три раза.

19 июля глава государства подписал указ о ремонте главных дорог Украины. В дальнейшем для привлечения крупных компаний, которые строят качественные трассы, предложено принять закон о концессии, писал News.ru.