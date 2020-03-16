Фото: Michał Woś/twitter.com

Тест министра окружающей среды Михаля Вося на коронавирус дал положительный результат.

Он контактировал с сотрудником службы государственных лесов, у которого обнаружили заболевание. После этого министра поместили в карантин.

Тест дал положительный результат, — написал Вось в Twitter.

По его словам, он чувствует себя хорошо.

В настоящий момент в мире более 173 тысяч человек заразились COVID-19, 6,6 тысячи умерли, излечились 77 тысяч человек. В России коронавирус диагностирован у 93 человек, 79 находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме. Из больниц выписали 6 человек.

NEWS.ru писал ранее, что в США впервые испытали вакцину от коронавируса. В исследовании приняли участие 45 добровольцев.

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