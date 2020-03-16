https://static.news.ru/photo/8e0f12f2-67be-11ea-9216-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michał Woś/twitter.com

Тест министра окружающей среды Михаля Вося на коронавирус дал положительный результат.

Он контактировал с сотрудником службы государственных лесов, у которого обнаружили заболевание. После этого министра поместили в карантин.

Тест дал положительный результат, — написал Вось в Twitter.

По его словам, он чувствует себя хорошо.

Po stwierdzeniu wczoraj koronawirusa u pracownika LasÃ³w PaÅstwowych, z ktÃ³rym miaÅem kontakt, poddaÅem siÄ kwarantannie i wykonaÅem badanie. Test daÅ wynik pozytywny. CzujÄ siÄ dobrze. DziÄkujÄ pracownikom sÅuÅ¼by zdrowia i wyraÅ¼am solidarnoÅÄ z wszystkimi chorymi. #ZostaÅmyWDomu — MichaÅ WoÅ (@MWosPL) March 16, 2020

В настоящий момент в мире более 173 тысяч человек заразились COVID-19, 6,6 тысячи умерли, излечились 77 тысяч человек. В России коронавирус диагностирован у 93 человек, 79 находятся в стационаре, у 57 заболевание проходит в лёгкой форме. Из больниц выписали 6 человек.

NEWS.ru писал ранее, что в США впервые испытали вакцину от коронавируса. В исследовании приняли участие 45 добровольцев.