Министр обороны Британии отказался бороться за пост премьера

Фото: Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бен Уоллес

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который считался основным претендентом на пост премьер-министра страны, заявил, что решил не принимать участие в борьбе за должность главы правительства и за пост лидера Консервативной партии. Он написал в своем аккаунте в Twitter, что взвесил все за и против и принял сложное решение выйти из этой гонки.

После внимательного изучения и обсуждения с коллегами и семьей я принял решение не вступать в борьбу за пост лидера Консервативной партии. Я премного благодарен всем коллегам в парламенте, которые выразили мне свою поддержку. Это было непростое решение, но я сфокусирован на своей текущей работе по обеспечению безопасности этой великой страны, — написал Уоллес.

Место премьер-министра Великобритании стало вакантным после того, как действующий глава кабмина Борис Джонсон ушел в отставку. Он будет исполнять обязанности премьера до проведения в стране новых выборов. До него многие члены правительства тоже приняли решение об отставке, на их должности уже были назначены новые люди.