Министр обороны Украины заявил о больших потерях и истощении ВСУ Министр обороны Украины Резников попросил Запад о помощи из-за больших потерь ВСУ

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны Украины Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников признался в интервью газете The Wall Street Journal, что ВСУ несут многочисленные потери и постепенно истощаются. У лидеров западных стран он попросил больше бронетехники и оружия.

Нам нужно обновить наши подразделения, заменить их и произвести перестановки, поскольку у нас большие потери. Мы хотим больше бронетехники, больше оружия от наших партнеров. Нам нужно перестроить некоторые направления, обновить укрепления и спланировать новую оперативную стратегию, —сказал глава ведомства.

Резников добавил, что ракетные системы Javelin и NLAW уже не являются приоритетными для Вооруженных сил Украины, Киев ожидает новых поставок дальнобойных артиллерийских систем от Запада.

Стоит отметить, что страны НАТО продолжают снабжать Украину вооружением для ведения боевых действий. Недавно президент США Джо Байден подписал закон о выделении Киеву очередного пакета помощи в размере $400 млн, в эту поддержку входит и военная.