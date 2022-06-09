Министр обороны Украины отчитался о полученном от Запада оружии Министр обороны Украины рассказал о полученных от Запада самоходных гаубицах «Краб»

Фото: Jim Bove/U.S. Air Force

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что польские самоходные гаубицы «Краб» калибра 155 мм готовы к использованию Вооруженными силами страны. По его словам, оборонное ведомство уже смогло обеспечить поставки ВСУ больше 150 артиллерийских платформ.

Рад сообщить, что к выполнению боевых заданий готовы польские САУ «Краб». После орудий М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 — ​​это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь, — сказал Резников.

Он также отметил, что запасы на Украине таких снарядов уже на 10% превосходят запасы снарядов советского типа, которые были в распоряжении ВСУ в минувшем феврале. Резников добавил, что одновременно украинским войскам поставили порядка 50 пушек других значительных калибров и снарядов для них.

Ранее американское издание The Washington Post написало, что артиллерийские обстрелы, которые проводят российские Вооруженные силы, имеют еще один эффект помимо уничтожения противника. Они в значительной мере деморализуют украинских военнослужащих и не дают им отстаивать свои позиции. Бойцы ВСУ потеряны и опустошены, у них недостаточно сил и боеприпасов.