Министр обороны Украины попросил у Деда Мороза истребители

Министр обороны Украины Алексей Резников признался, что попросил у Деда Мороза много подарков для бойцов ВСУ. В беседе с итальянской газетой la Repubblica он подчеркнул, что самым желанным даром являются истребители F-16. Кроме этого, в вишлист Резникова вошли новые западные бронемашины, танки и зенитно-ракетные комплексы.

Нам ЗРК еще не доставили, но они у нас будут. Наши учатся ими пользоваться. Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут Leopard. Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители, — рассказал глава Минобороны Украины.

По его прогнозам, ситуация на фронте может измениться уже ближайшей весной с появлением на Украине западных систем противовоздушной обороны, таких как Iris-T, Patriot и NASAMS. ВСУ также нуждаются в дополнительных комплектах боеприпасов, и европейские партнеры согласились увеличить их производство, добавил Резников.

Ранее источники CNN сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский передаст членам палаты представителей Соединенных Штатов из Республиканской партии список оружия, необходимого для ВСУ. По их словам, в перечень точно войдут истребители F-16, поставки которых накануне исключил глава Белого дома Джо Байден