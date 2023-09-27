Министр обороны Украины оценил результаты поездки Зеленского в США Умеров выразил надежду на результативность визита Зеленского в США

Фото: Thomas Imo/PHOTOTHEK/Global Look Press

Рустем Умеров

Украинский министр обороны Рустем Умеров выразил надежду на скорое появление результатов после недавней поездки украинской делегации в США, сообщает CNN. Об этом он заявил, отвечая на вопрос журналистов о возможности получения дальнобойных ракет ATACMS от Вашингтона.

У нас только что был успешный визит в США, надеюсь, что скоро мы увидим результаты, — заявил Умеров.

Также министр подчеркнул важность для Украины стремления локализовать как можно больше производства вооружений на своей территории. Он отметил, что были проведены необходимые перестановки, включая увольнение бывших заместителей министра, чтобы ведомство было готово отвечать новым вызовам и целям.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что ВСУ не будут применять американские ракеты ATACMS для ударов по территории России. Чиновник указал, что у Киева есть соглашение с США по этому вопросу.

22 сентября американский телеканал NBC News сообщил, что президент США Джо Байден одобрил передачу Киеву небольшой партии ракет ATACMS. По данным канала, хозяин Белого дома уведомил об этом президента Украины Владимира Зеленского.

Военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что целями для барражирующих боеприпасов ВС РФ в ночь на 26 сентября стали инфраструктура в порту Рени Одесской области и паромная переправа через Дунай. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.