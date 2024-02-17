Министр обороны Украины назвал причины «потери» Авдеевки Министр обороны Украины: отступление из Авдеевки связано с нехваткой вооружений

Фото: МО Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что отступление ВСУ из Авдеевки связано с нехваткой вооружений. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что Киеву нужны системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерийские снаряды и вооружение дальнего действия.

Наши уроки, извлеченные из Авдеевки: современные системы ПВО нужны для того, чтобы [ВС РФ] не смогли применить управляемые бомбы, — написал он.

По мнению Умерова, украинская армия остро нуждается в обустроенных фортификационных линиях обороны. Он отметил, что извлек определенные уроки из боев за Авдеевку. Отступление украинских подразделений из населенного пункта он назвал правильным.

Ранее стало известно, что украинское командование приняло решение об отступлении из Авдеевки. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что это продуманный отход. Однако советник главы ДНР Ян Гагин констатировал, что происходящее больше похоже на бегство — украинские военные бросают раненых, а множество подразделений остаются забытыми.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что причина выхода войск Украины из Авдеевки кроется в недостаточной помощи западных партнеров, а также в «искусственном» дефиците боеприпасов. Этот вопрос, по его словам, не зависит от украинской стороны.