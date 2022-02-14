Министр обороны Украины не нашёл причин для введения военного положения

На сегодняшний день на Украине нет оснований для введения военного положения. Об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников в эфире телеканала ICTV. По его мнению, нынешний кризис имеет исключительно информационный характер и страна его успешно переживёт.

Я уверен, что для введения такого положения особого правового режима абсолютно оснований таких нет. Только ради того, чтобы урегулировать медийную атмосферу, ни в коем случае это делаться не может, — сказал министр.

По его мнению, нынешний кризис имеет в своей основе информацинный характер и не требует принятия чрезвычайных мер.

Военное положение вводится, если наступает агрессия как вторжение, имею надежду, что такого вторжения не произойдёт, и потому всё будет хорошо, — добавил он.

Резников также заявил, что не верит в сценарий атаки на Киев. По его мнению, подобные допущения являются глупостью.

На минувшей неделе ряд западных официальных лиц и СМИ назвали даты вторжения России на Украину. В частности, агентство Bloomberg сообщило, что вторжение произойдёт 15 февраля. Президент США Джо Байден «перенёс» дату и заявил, что вторжение произойдёт 16 февраля. Госсекретарь США Энтони Блинкен не стал привязывать свой прогноз к конкретным числам, просто заявив, что вторжение начнётся во время Олимпиады в Пекине или сразу после неё. Никаких подтверждений данной информации приведено не было.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия никогда ни на кого не нападала первой. Материалы СМИ о том, что РФ якобы собирается напасть на Украину, он назвал пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.