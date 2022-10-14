Испания передаст Киеву четыре ЗРК и ПВО Hawk Министр обороны Украины Резников: Испания передаст Киеву четыре ЗРК и ПВО Hawk

Фото: Israeli Defence Forces Spokesperson's Unit

Мадрид передаст Киеву пакет военной помощи, сообщил в Twitter министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, он будет включать несколько систем противовоздушной обороны Hawk и четыре зенитно-ракетных комплекса.

Я благодарен своей испанской коллеге Маргарите Роблес за решение отправить на Украину четыре ЗРК Hawk. Это быстрый ответ на запрос Украины в формате Rammstein, — написал Резников.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны намерены расширить масштабы поставок систем противовоздушной обороны для Украины. По его словам, в их число войдет в том числе ПВО дальнего и ближнего действия, а также системы для защиты от баллистических ракет и дронов.

До этого Германия направила Украине первую систему ПВО IRIS-T SLM. Передача боевой техники состоялась 11 октября вблизи украинско-польской границы. Всего Берлин обещал Киеву поставить четыре такие системы.

Между тем Financial Times сообщила, что бюджет Евросоюза, рассчитанный на семь лет, сильно истощается из-за активной помощи Украине. Отмечается, что еврочиновники хотят скорректировать финансовый план ЕС, но такие действия потребуют единодушного согласия всех государств-членов, что может привести к очередным трудностям в совместном принятии решений в ЕС.