Министр обороны Турции пролетел на F-16 близ границ Греции

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар совершил демонстрационный полёт в северной части Эгейского моря недалеко от греческой границы.

Этим жестом был дан старт новому сезону учебных полётов ВВС Турции, сообщает EurAsia Daily.

В кокпите истребителя вместе с министром обороны находился командующий ВВС Турции Хасан Кучукакъюз. Самолёт министра сопровождали три истребителя, отмечается в сообщении.

Во время полёта Акар обратился к пилотам группы сопровождения и заявил, что Турция продолжит борьбу за свои интересы.

Мы сделаем всё возможное, чтобы быть достойными доблести своих павших героев, — сказал глава Минобороны.

Демонстрационный полёт Акара над Эгейским морем подчёркивает растущую напряжённость между Анкарой и Афинами, говорится в сообщении.

Как сообщал ранее NEWS.ru, в конце августа Турция объявила о проведении военных учений в Средиземном море в районе между Критом и Кипром.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу критиковал предпринятые Грецией шаги по укреплению сил на острове Меис в 2 км от побережья Антальи.

На этом острове могут находиться лишь сотрудники полиции или жандармерия. Если греческая сторона попытается превысить допустимый лимит вооружения, то в проигравших окажутся сами Афины, — заявлял Чавушоглу.

Также Турция высказывала озабоченность в связи с решением Афин в некоторых районах увеличить зону территориальных вод Греции с 6 до 12 мирских миль от побережья.