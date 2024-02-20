Министр обороны Швеции похвалил российскую армию Глава Минобороны Швеции Юнсон заявил об устойчивости армии России в зоне СВО

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России продемонстрировали устойчивость в ходе проведения специальной военной операции на Украине, заявил глава Министерства обороны Швеции Пол Юнсон. По его словам, которые приводит издание Euractiv, российская армия способна восстанавливать собственные силы, а правительство России может оперативно скорректировать свою промышленную базу под ее нужды.

Россия действительно продемонстрировала определенную устойчивость: она может восстанавливать свои силы и оборонно-промышленную базу, — заявил он.

Юнсон подчеркнул, что Россия уже постепенно переводит свою промышленную базу на военные рельсы. В то же время США и Евросоюз не могут обеспечить Киев достаточным количеством вооружений из-за задержек, возникших в Вашингтоне.

Отмечается, что Юнсон — не первый европейский политик, похваливший Россию. С аналогичным заявлением также выступила первый заместитель главы Международного валютного фонда Гита Гопинат, которая подчеркнула, что экономика России развивается быстрее ожидаемого.

Как сообщалось ранее, власти Швеции предоставят Украине 15-й пакет военной помощи на общую сумму около $680 млн. Юнсон подчеркнул, что 15-й пакет станет крупнейшим из всех, что Стокгольм направлял Киеву с момента начала СВО.