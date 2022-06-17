Министр обороны Польши: Варшава не даст восстановить «российскую империю»

Фото: media.terytorialsi.wp.mil.pl

Польша не позволит России провести «восстановление империи», заявил польский министр обороны Мариуш Блащак, пишет издание Interia. По словам главы ведомства, цель Варшавы — сохранить границу с Украиной, а не с Россией.

Наша цель — чтобы у нас была юго-восточная граница с Украиной, а не с Россией. Мы все понимаем, что если Россия завоюет Украину, то не остановится на этом, потому что цель Кремля — восстановить империю, — сказал Блащак.

Он добавил, что формирование новой империи в Европе — крайне опасное явление, которого надо избегать. По словам главы Минобороны, Российская империя будет нести прямую угрозу для европейских стран, поэтому ее созданию нужно как можно более активно противостоять. Поэтому, считает министр, необходимо сейчас направить большие силы на поддержку Украины.

Ранее власти Польши приняли решение отменить выплаты гражданам страны, которые разместили у себя беженцев с Украины. Соответствующее постановление вступит в силу с 1 июля.