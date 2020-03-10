https://static.news.ru/photo/ad47de98-62e0-11ea-8f22-fa163e074e61_660.jpg Франк Бакке-Йенсен Фото: Liang Youchang/Xinhua/Global Look Press

Глава Минобороны Норвегии помещён на карантин. Причиной стало его возможное заражение коронавирусом.

Министр отменил все свои встречи и посещения, назначенные на ближайшее время, передаёт Aftenposten. В его ведомстве пообещали принять меры против распространения заболевания.

При этом врачи ещё не поставили окончательный диагноз.

Как передавал NEWS.ru, к 10 марта количество инфицированных COVID-2019 людей превысило 114 тысяч человек. Более 4 тысяч больных скончались. На первом месте по количеству заражённых остаётся Китай, на втором — Италия. Также сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Иране и Франции.