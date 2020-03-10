Глава Минобороны Норвегии помещён на карантин. Причиной стало его возможное заражение коронавирусом.
Министр отменил все свои встречи и посещения, назначенные на ближайшее время,
При этом врачи ещё не поставили окончательный диагноз.
Как передавал NEWS.ru, к 10 марта количество инфицированных COVID-2019 людей превысило 114 тысяч человек. Более 4 тысяч больных скончались. На первом месте по количеству заражённых остаётся Китай, на втором — Италия. Также сложная эпидемиологическая обстановка сохраняется в Иране и Франции.
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