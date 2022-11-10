Власти Италии отказались от поставок оружия Украине Министр обороны Италии Крозетто заявил о прекращении поставок оружия на Украину

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Италия завершила поставки вооружения на Украину и в ближайшее время не планирует их возобновлять, заявил в беседе с Il Messaggero министр обороны страны Гуидо Крозетто. По его словам, новая помощь со стороны Италии может быть оказана только в случае принятия нового распоряжения в рамках НАТО и Евросоюза.

Мы не готовим шестой пакет и не говорим о поставках ракет Украине. Я не исключаю, что в будущем будет новое распоряжение в рамках НАТО и Евросоюза о дальнейшей военной помощи Украине, <...> но пока мы завершаем поставки вооружения, обещанные предыдущим правительством, — сказал Крозетто.

При этом он подчеркнул, что Италия готова обучать украинских солдат техникам ведения боя и предоставлять средства на реконструкцию объектов гражданской инфраструктуры, пострадавшей в ходе боевых действий с Россией.

Ранее заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США создают в Германии группу помощи Украине. Она станет контролировать поставки Киеву вооружений. Сингх добавила, что в долгосрочной перспективе целью новой штаб-квартиры станет оказание Вашингтоном поддержки Киеву.

До этого бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джозеф Кит Келлог рассказал, что Вашингтон выделяет Украине около $2,5 млн в час. Всего Киеву отправлено $18 млрд, отметил он. Келлог уточнил, что США выделили Украине финансов в два раза больше, чем все страны Европы.