Министр обороны Италии назвал способы решения конфликта на Украине Крозетто: кризис на Украине следует урегулировать политическими средствами

Фото: Ministero della Difesa. Ministero della Difesa, CC BY 4.0

Украинский кризис следует урегулировать политическими средствами, заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто во время посещения итальянского контингента в составе сил НАТО в Польше. По его словам, которые приводит агентство ANSA, следует прийти «к тому, что было до войны», и если это не получается сделать с помощью оружия, нужно искать другие способы.

Война длится почти два года, и, думаю, параллельно с военными действиями и поддержкой Украины важно оценить пути, которые приведут к политическому решению. <...> Того, чего нельзя добиться военным путем, <...> можно достичь на дипломатическом фронте, политическими способами получить результат и прийти к миру, — сказал Крозетто.

Ранее итальянский министр предположил, что Россия и Украина могут попытаться возобновить переговоры уже ближайшей весной. По мнению главы ведомства, Москва и Киев могут предпринять попытку диалога, чтобы что-то изменить, к тому моменту, когда уже исчерпают запасы оружия. При этом нынешней зимой глава Минобороны Италии не исключил вероятность «российского ответа» на контрнаступление ВСУ.

До этого Крозетто также подчеркивал, что для прекращения конфликта на Украине Москва и Киев должны сесть за стол переговоров. По его мнению, побудить противоборствующие стороны к переговорам должен посредник, на его роль может претендовать Китай. При этом Крозетто добавил, что Италия продолжит поставлять ВСУ оружие и боеприпасы.