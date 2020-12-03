Министр обороны Испании призвала расследовать заговор отставных военных

https://static.news.ru/photo/6fcf1d64-3568-11eb-966f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joan Valls/Global Look Press

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес обратилась в прокуратуру с призывом провести расследование информации о группе отставных военных, обсуждавших в WhatsApp государственный переворот.

О существовании чата бывших военных в мессенджере сообщило издание Infolibre. Суть переписки якобы сводится к критике правящего левого коалиционного правительства. Издание утверждает, что один из участников беседы заявил, что «не осталось другого средства, кроме как начать убивать 26 миллионов сукиных детей» (имеются в виду граждане, проголосовавшие за левые партии). Кроме того, участники чата, среди которых есть выпускники Главной воздушной академии, предположительно, заявили о намерении повторить «манёвры 1936 года» (переворот Франсиско Франко).

Министр обороны заявила, что прокуратура должна расследовать возможную криминальную составляющую переписки «в целях защиты законности», передаёт РИА Новости. Роблес подчеркнула, что использованные в чате выражения абсолютно неприемлемы с любой точки зрения. Также министр отметила, что участники беседы «представляют только себя и ни в коем случае не вооружённые силы».

Автором реплики про убийство 26 миллионов человек называют генерал-майора в отставке Франсиско Беке, который является одним из подписантов недавнего коллективного письма военных королю Испании Фелипе VI. В документе критикуется судебная реформа, авторы утверждают, что она уничтожает демократию и нарушает принцип разделения властей.

22 ноября в Мадриде прошла акция против реформы образования, передавал NEWS.ru. Манифестанты приехали в центр столицы на автомобилях, парализовав движение на одной из ключевых улиц.