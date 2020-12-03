Министр обороны Испании призвала расследовать заговор отставных военных

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес обратилась в прокуратуру с призывом провести расследование информации о группе отставных военных, обсуждавших в WhatsApp государственный переворот.
О существовании чата бывших военных в мессенджере сообщило издание Infolibre. Суть переписки якобы сводится к критике правящего левого коалиционного правительства. Издание утверждает, что один из участников беседы заявил, что «не осталось другого средства, кроме как начать убивать 26 миллионов сукиных детей» (имеются в виду граждане, проголосовавшие за левые партии). Кроме того, участники чата, среди которых есть выпускники Главной воздушной академии, предположительно, заявили о намерении повторить «манёвры 1936 года» (переворот Франсиско Франко).
Министр обороны заявила, что прокуратура должна расследовать возможную криминальную составляющую переписки «в целях защиты законности»,
Автором реплики про убийство 26 миллионов человек называют генерал-майора в отставке Франсиско Беке, который является одним из подписантов недавнего коллективного письма военных королю Испании Фелипе VI. В документе критикуется судебная реформа, авторы утверждают, что она уничтожает демократию и нарушает принцип разделения властей.
22 ноября в Мадриде прошла акция против реформы образования, передавал NEWS.ru. Манифестанты приехали в центр столицы на автомобилях, парализовав движение на одной из ключевых улиц.