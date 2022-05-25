Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос признал, что его страна направила новые вооружения на Украину. Об этом он сообщил в ответ на запрос руководителей сектора национальной обороны греческой оппозиционной партии Коалиция радикальных левых сил — Прогрессивный альянс. По словам министра, Греция в этом не отличается от других стран Европы. Заявление главы минобороны публикует газета
Греция, как и все европейские страны, помогает Украине оборонной техникой, чтобы она защитила себя от нападения со стороны России. <...> Греция не может быть исключением среди других стран — членов ЕС, которые делают то же самое, — говорится в заявлении.
Министр также добвил, что оборонные материалы предоставляются из резервов, которыми располагает страна, и это ни в малейшей степени не ослабляет её обороноспособности. При этом детали поставок не уточняются и не проясняется, почему правительство решило сохранить данный факт в тайне.
Представители оппозиции обвинили правительство Греции в сокрытии от народа и парламента фактов отправки на Украину тяжёлых вооружений. В качестве доказательства они привели фрагмент речи главы Пентагона Ллойда Остина, который сообщил, что многие страны объявили о поставках Киеву важнейших системы артиллерии и боеприпасов, включая Италию, Грецию, Норвегию и Польшу.