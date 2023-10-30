Министр обороны Германии призвал Европу готовиться к войне

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Looi Press

Борис Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что миру стоит быть готовым к войне в Европе, сообщает немецкий телеканал ZDF. По его мнению, военный конфликт может возникнуть из-за кризиса на Ближнем Востоке, который оказывает влияние на немецкое общество. Также этому может поспособствовать конфликт на Украине, считает он.

Мы должны снова привыкнуть к мысли, что угроза войны может возникнуть в Европе. Мы должны быть готовы к войне, — заявил Писториус.

По словам министра обороны, в настоящее время правительство Германии активно модернизирует армию. Он подчеркнул, что образ Бундесвера значительно изменится к концу текущего десятилетия. В свою очередь министр экономики Германии Роберт Хабек считает, что властям страны необходимо уделить больше внимания вопросам безопасности и увеличить финансирование Бундесвера, чтобы ускорить его модернизацию.

Германия должна сделать больше для своей безопасности. Для этого нам понадобится много денег для Бундесвера, — отметил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что обострение конфликта на Ближнем Востоке можно предотвратить. По его словам, для этого необходимо предотвратить вмешательство других сторон. Также канцлер призвал мировое сообщество обратить внимание на гуманитарную ситуацию в секторе Газа и оказать помощь гражданскому населению.