Министр обороны ФРГ рассказала о регулярных поставках оружия Украине

Берлин осуществляет последовательные и постоянные поставки оружия на Украину. Об этом в эфире ARD сообщила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт. Она объяснила, что ранее об этом не говорилось подробно, что траснпортировки «не стали мишенью».

Нам важно поставлять оружие после того, как мы приняли это решение, что было непростым решением. <...> Мы не говорим об этом, так как не хотим, чтобы эти транспортировки стали мишенью, Украина также ясно просит нас не говорить об этом, чтобы противник не знал, что есть в наличии, а чего нет. <...> Но мы осуществляем последовательные и постоянные поставки, — сказала Ламбрехт.

Она также добавила, что Берлин продолжит рассматривать запросы Киева.

Мы будем продолжать постоянно проверять все, что запрашивается: сможем ли мы это поставить, какие условия созданы для того, чтобы поддерживать Украину, — сказала министр.

Немецкое издание Süddeutsche Zeitung 30 марта сообщило, что Минобороны ФРГ подготовило для поставки на Украину список вооружения на сумму 300 млн евро. Список включает порядка 200 позиций, туда входят гранатомёты, беспилотные летательные аппараты, автоматические пушки, приборы ночного видения, тысячи бронежилетов и касок, а также восемь наземных систем радиослежения, системы контроля за воздушным пространством, бронированные автомобили.

Решение о начале поставок должно принять правительство ФРГ.

Ранее стало известно, что глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт одобрила очередную поставку оружия для украинской армии. Таким образом, Украина получит 58 бронетранспортёров, которые ранее принадлежали армии ГДР.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что поставки оружия Западом на Украину безответственны, а его бесконтрольная раздача населению может привести к серьёзной угрозе для стран Европы. Кроме того, глава ведомства пообещал «адекватно» отреагировать на реализацию поставок оружия Украине членами НАТО.