Министр обороны ФРГ призвала увеличить расходы из-за России

https://static.news.ru/photo/68d32aba-947b-11eb-8a69-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Страны Евросоюза находятся под угрозой «из-за действий России», а Берлину следует выделять в связи с этим больше средств на оборонные расходы. С таким заявлением выступила глава Минобороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Вызовы растут — с новыми технологиями, в виде гибридной угрозы, но также и на региональном уровне с учётом поведения России, — заявила министр в интервью медиагруппе RND.

По её словам, расходы на оборону необходимо увеличить не для того, чтобы «сделать услугу США», а исходя из собственных интересов. При этом Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что ФРГ может оказаться в центре атак, связанных с Москвой. Уточнять, что именно имеется в виду, она не стала.

Ранее Крамп-Карренбауэр заявила о необходимости говорить с Москвой с позиции силы. На это высказывание отреагировал министр обороны РФ Сергей Шойгу, который сравнил свою немецкую коллегу со школьницей.

Президент России Владимир Путин считает, что Крамп-Карренбауэр хочет «показать крутизну». Российский лидер подчеркнул, что её высказывания контрпродуктивны для межгосударственных отношений и использовать подобную риторику бессмысленно, писал NEWS.ru.