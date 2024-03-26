Министр обороны Дании полетел в Аргентину на переговоры по поводу F-16 Глава МО Дании Поульсен: Украине будут переданы 19 истребителей F-16

Фото: IMAGO/Björn Trotzki/Global Look Press

Часть истребителей F-16 ВВС Дании отправятся на Украину, остальные, скорее всего, будут проданы Аргентине, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. По его словам, переговоры об этом ведутся, передает агентство Ritzau.

Мы решили передать Украине 19 [самолетов], оставшиеся 24 потенциально будут проданы другой стране. Сейчас мы ведем об этом реальные переговоры с Аргентиной, — сказал министр.

Уточняется, что информация об этом долгое время не раскрывалась. США и компания-производитель F-16 Lockheed Martin должны одобрить использование самолетов другой страной, процесс получения разрешения занял время, отмечают авторы материала.

Ранее сообщалось, что Дания передаст первые истребители F-16 Киеву этим летом. В новый пакет помощи Украине также на тот момент планировали включить средства ПВО, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поставки истребителей F-16 Украине стали дилеммой для Альянса в части сроков и качества: Запад стремится подготовить пилотов ВСУ к полетам как можно лучше, однако это влияет на отправку истребителей. Он добавил, что необходимо учитывать мнение военных экспертов о предпочтительных сроках передачи самолетов Киеву.