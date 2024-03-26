Министр обороны Британии заявил о «растущих ядерных рисках» Минобороны Британии: угроза применения ядерного оружия в мире растет

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Несмотря на то, что после окончания холодной войны угроза применения ядерного оружия ушла в прошлое, сегодня она снова стала высокой, заявил министр обороны Великобритании Грант Шэппс в предисловии к докладу о состоянии ядерного оружия Соединенного Королевства. Глава ведомства также считает, что Россия демонстрирует «безрассудную риторику».

Ядерные риски растут, — заявил британский министр.

По мнению Шэппса, начав специальную операцию на Украине, Россия «пытается использовать безрассудную ядерную риторику». Он считает, что таким образом государство якобы стремится помешать другим странам помочь Киеву. Министр также заявил, что сегодня свой ядерный арсенал наращивает Китай.

И теперь к ядерным державам присоединились новые игроки, — добавил Шэппс, говоря о КНДР и Иране.

Ранее глава Северного командования ВС США Грегори Гийо заявил, что возможности России представляют угрозу для Соединенных Штатов. По его словам, вызывают непосредственную озабоченность у военного руководства страны. Гийо отметил, что сегодня РФ обладает крупнейшим в мире запасом стратегических и нестратегических ядерных вооружений. Кроме того, она способна ударить по Северной Америке.