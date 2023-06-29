Министр обороны Британии захотел поскорее присоединить Украину к НАТО Уоллес заявил, что процедуру вступления Украины в НАТО нужно упростить

Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Бен Уоллес

Руководству НАТО необходимо упростить процедуру приема новых стран, чтобы ускорить присоединение Украины к Альянсу, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Он убежден, что военно-политический блок должен занять консолидированную позицию и продвигаться в вопросе включения Украины в список стран-членов НАТО, передает РИА Новости.

Очевидно, что у Швеции и Финляндии не было ничего из этого (Плана действий по вступлению в альянс. — NEWS.ru), и я думаю, что это ставит очень справедливый вопрос. <...> У них ( у Украины. — NEWS.ru), в конце концов, самые опытные сухопутные войска в Европе и, вероятно, это одна из самых хорошо вооруженных стран в Европе. Я думаю, что нам абсолютно необходимо отказаться от Плана действий по членству, — сказал Уоллес.

Ранее газета Financial Times писала, что проект Евросоюза по гарантиям безопасности для Украины не исключает отправку в страну военных миссий. Согласно данным газеты, для отправки военных миссий на территорию Украины необходимо добиться согласия всех членов союза и создать подходящие для этого условия.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев высказал мнение, что Украину не спешат принимать в НАТО, так как в военном блоке надеются, что Киев сможет вернуть утраченные территории под свой контроль. Медведев считает, что Украина не нужна Альянсу в виде «огрызка», поэтому для нынешних властей в Киеве конфликт может стать перманентным.