Министр обороны Британии признался, что «армия устарела» Глава Минобороны Великобритании Уоллес: армии остро необходима замена военной техники

Фото: UK Ministry of Defence/via Global Look Press

Основной боевой танк сухопутных войск Великобритании Челленджер 2

Военная техника армии Великобритании на фоне конфликта на Украине остро нуждается в замене, заявил глава министерства обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Он подчеркнул, что текущая ситуация требует ускорения реализации проектов по модернизации Вооруженных сил страны. Слова министра прозвучали на конференции по обороне и безопасности информационного портала Conservative Home.

Мы должны модернизировать армию... Армия устарела около 15 лет назад, и нам действительно нужно заменить ее: ее техника, а не люди, остро нуждается в замене, — сказал Уоллес.

В свою очередь издание Daily Mail сообщило, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в США на предстоящих выходных должен объявить о повышении оборонных расходов Королевства.

Ранее глава Генерального штаба Великобритании Патрик Сандерс пригрозил уйти в отставку в случае продолжения сокращения финансирования армии. Друзья высокопоставленного военного уверены, что генерал может решиться на такой шаг из-за «извращенной» политики сокращений, приводящей к тому, что войска вынуждены работать с устаревшим оборудованием.

Также отмечается, что отставка Сандерса станет ударом для Уоллеса, который будет вынужден уйти в отставку из-за скандала.