Министр обороны Британии отменил участие в Мюнхенской конференции

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отменил участие в Мюнхенской конференции по безопасности, чтобы следить за ситуацией на Украине, сообщила пресс-служба ведомства в Twitter. Премьер-министр страны Борис Джонсон и глава МИД Лиз Трасс выступят на конференции.

Министр обороны не примет участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Премьер-министр и министр иностранных дел оба будут выступать на конференции. Министр обороны остается в Великобритании, чтобы мониторить ситуацию на Украине перед своим выступлением в парламенте в понедельник, — говорится в сообщении в Twitter.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил участие украинского лидера в Мюнхенской конференции по безопасности. Отмечается, что Зеленский намеревается договориться о дополнительной военной и финансовой поддержке, а также провести ряд встреч с лидерами европейских государств.

Американский президент Джо Байден раскритиковал решение Зеленского покинуть страну для участия в конференции в Германии в разгар кризиса на востоке Украины. Он назвал его не самым «мудрым» выбором. И добавил, что в конечном счёте решение принимать именно Зеленскому.

Ранее в непризнанных Донецкой и Луганской народных республиках было объявлено о введении всеобщей мобилизации на фоне ситуации на Востоке Украины. Гражданское население массово эвакуируется в Россию.