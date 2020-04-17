Европа

Министр назвал ситуацию в экономике ФРГ тяжелейшей со времён Второй мировой

16:31, 17 апреля 2020 20
Петер Альтмайер Петер Альтмайер Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, находится в наиболее тяжёлом положении со времён Второй мировой войны. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

При этом он охарактеризовал ядро экономики как «здоровое», отмечает Reuters.

Немецкая экономика находится в наиболее серьёзной ситуации, чем все те, с которыми мы сталкивались в послевоенный период, — сказал Альтмайер.

17 апреля Министерство здравоохранения Германии и институт Роберта Коха сообщили о снижении динамики распространения коронавируса в стране, писал NEWS.ru.

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