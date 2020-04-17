Министр назвал ситуацию в экономике ФРГ тяжелейшей со времён Второй мировой

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Культурные места в Австрии, в том числе музеи и библиотеки, смогут вновь открыть свои двери для посетителей в середине мая в рамках постепенного ослабления карантинных мер, сообщило правительство страны.

Первый шаг в снятии запретов, введённых из-за пандемии коронавируса, республика сделала 14 апреля, позволив открыть магазины площадью до 400 квадратных метров и садовые центры. В австрийском кабмине отмечают, что предпринятые...