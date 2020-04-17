Министр назвал ситуацию в экономике ФРГ тяжелейшей со времён Второй мировой

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, находится в наиболее тяжёлом положении со времён Второй мировой войны. Об этом заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
При этом он охарактеризовал ядро экономики как «здоровое»,
April 17, 2020
Немецкая экономика находится в наиболее серьёзной ситуации, чем все те, с которыми мы сталкивались в послевоенный период, — сказал Альтмайер.
17 апреля Министерство здравоохранения Германии и институт Роберта Коха сообщили о снижении динамики распространения коронавируса в стране, писал NEWS.ru.
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