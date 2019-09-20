https://static.news.ru/photo/5591c19c-dc39-11e9-b193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gene Blevins/Global Look Press

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий считает абсурдной идею реализации в стране проекта Hyperloop.

Об этом он заявил в интервью газете « Наше место ».

Прежний министр инфраструктуры Владимир Омелян активно продвигал воплощение в жизнь этой инициативы. После отставки он объяснил, что с помощью Hyperloop хотел заставить украинцев «поверить в себя».

Никто никого не обижает и тем более не вспоминает о Hyperloop. Я считаю, что идея, мягко говоря, абсурдная. И если мы хотим про что-то такое мечтать, то уже проще изобрести технологию телепортации, — заявил Криклий.

Он отметил, что это было бы быстрее и проще.

В нашем случае, к сожалению, Hyperloop не будет. Но я все равно хочу, чтобы украинская инфраструктура ездила, летала, плавала и развивалась максимально по всем направлениям, — заключил политик.

Hyperloop — проект вакуумного поезда. Его разработал миллиардер Илон Маск. Суть идеи заключается в том, что внутри системы из стальных труб должна перемещаться герметичная капсула на аэродинамической подушке. Эта капсула и является поездом, способным развивать скорость до 1220 км/ч.

Ранее в Сети украинские электрички сравнили с поездами из фильмов про зомби из-за их ужасающего состояния. Поводом послужил пост в Facebook Лоры Манек, которая долгое время не пользовалась этим видом транспорта. Подъехавший состав её испугал, писал News.ru.