Министр культуры Франции посещала оперу перед тестом на COVID-19

https://static.news.ru/photo/7e0cd14e-8a88-11eb-9ec8-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: classicalmusicnews.ru

За день до получения положительного теста на коронавирус министр культуры Франции Розлин Башло побывала на закрытом показе в Парижской опере. Об этом сообщает Liberation.

Министр присутствовала на показе оперы «Фауст» Её сыграли практически при пустом зале для трансляции на телеканале France 2. После этого министр отправилась за кулисы и там активно общалась с исполнителями главных ролей.

Газета Le Monde сообщает, что фото Башло в окружении семи человек, стоящих близко от неё, опубликовала одна из бывших учениц танцевальной школы при Парижской опере. Издание подчёркивает, что министр не афишировала участие в мероприятии, проходящем на фоне протестов работников культуры, требующих возобновить работу закрытых с осени прошлого года театров и кино.

В то же время о необходимости уйти на самоизоляцию сообщила министр — делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше, так как стало известно, что она контактировала с кем-то, сдавшим положительный тест на коронавирус.

Я сдала тест, он показал отрицательный результат. В соответствии с рекомендациями самоизолируюсь на семь дней, чтобы защитить своих близких, — написала она в своем Twitter .

Также положительный диагноз на COVID-19 поставили министру труда Элизабет Борн, а до этого коронавирус выявили у бывшего министра культуры Франка Риестера, у госсекретаря при министре экологического перехода Франции Брюн Пуарсон и министра экономики и финансов страны Брюно Ле Мэра.

Ранее стало известно, что кронпринцесса Швеции Виктория и её муж принц Даниэль заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию. Об этом писал NEWS.ru.