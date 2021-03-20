Министр культуры Франции посещала оперу перед тестом на COVID-19

За день до получения положительного теста на коронавирус министр культуры Франции Розлин Башло побывала на закрытом показе в Парижской опере. Об этом сообщает Liberation.
Министр
Газета Le Monde сообщает, что фото Башло в окружении семи человек, стоящих близко от неё,
В то же время о необходимости уйти на самоизоляцию сообщила министр — делегат по вопросам промышленности при министре экономики, финансов и восстановления страны Аньес Панье-Рюнаше, так как стало известно, что она контактировала с кем-то, сдавшим положительный тест на коронавирус.
Я сдала тест, он показал отрицательный результат. В соответствии с рекомендациями самоизолируюсь на семь дней, чтобы защитить своих близких, — написала она в своем
Также положительный диагноз на COVID-19 поставили министру труда Элизабет Борн, а до этого коронавирус выявили у бывшего министра культуры Франка Риестера, у госсекретаря при министре экологического перехода Франции Брюн Пуарсон и министра экономики и финансов страны Брюно Ле Мэра.
Ранее стало известно, что кронпринцесса Швеции Виктория и её муж принц Даниэль заразились коронавирусом и ушли на самоизоляцию. Об этом писал NEWS.ru.