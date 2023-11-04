Хорватский министр попал в неловкую ситуацию из-за попытки поцелуя с Бербок Bild: глава МИД Хорватии попытался поцеловать Бербок на саммите ЕС

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Гордан Грлич-Радман и Анналена Бербок

Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман 2 ноября на саммите министров Евросоюза в Берлине попытался поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок, сообщает Bild. По данным издания, инцидент произошел из-за того, что хорватский министр опоздал на совместную фотосессию.

Издание отмечает, что Грлич-Радман появился, когда все министры уже поздоровались друг с другом. Он подошел к Бербок, взял ее за руку, а затем сделал движение, как будто хотел поцеловать ее в губы. При этом глава немецкого МИД смогла увернуться.

Нападение с поцелуями на министра иностранных дел Анналену Бербок, — подписало издание групповое фото министров.

На нем по центру стоит Бербок, а слева от нее — Грлич-Радман. Он держит коллегу за руку и пытается ее поцеловать, создается впечатление, что он тянется к губам коллеги, которая пытается отвернуться. Издание назвало поцелуй «неуклюжей попыткой быстро поприветствовать друг друга». Сообщается, что Грлич-Радман уже принес Бербок извинения, пояснив, что хотел поздороваться «по-человечески».

Ранее сообщалось, что Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Ее высказывание о спонсировании терроризма вызвало гнев со стороны главы ближневосточного государства, хотя доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нем в интервью глава МИД Германии. В итоге эмир все же решил встретиться с Бербок.