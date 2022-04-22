DLF: министр ФРГ Линднер потребовал поставлять Киеву тяжёлое вооружение

Лидер Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер снова потребовал начать поставки тяжёлого вооружения на Украину, передаёт РИА Новости со ссылкой на радиостанцию DLF. Он также высказался за идею, что Германия «как можно скорее» должна стать независимой от энергоресурсов, поставляемых Россией.

СвДП доверяет федеральному канцлеру Шольцу и его украинской политике, однако вместе с тем ясно, что страна (Украина. — NEWS.ru) нуждается в тяжёлом вооружении, — заявил он.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее получил открытое письмо от немецких общественных деятелей, в котором они обратились с призывом прекратить поставки оружия Украине. По их мнению, это только затягивает конфликт и не ведёт к мирному дипломатическому урегулированию.

Как считают авторы инициативы, государствам Запада стоит учитывать интересы Москвы. Кроме того, они уверены, что страны, состоящие в блоке НАТО, сами должны выступать с инициативами по обеспечению безопасности России и соседних с ней стран.