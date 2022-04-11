Министр финансов Украины попросил страны Запада помочь деньгами

Министр финансов Украины Сергей Марченко призвал международное сообщество оказать финансовую помощь Киеву. Это должно помочь уменьшить дефицит бюджета, который может достигать нескольких млрд долларов ежемесячно. Слова министаа приводит газета Financial Times.

Мы находимся в ситуации огромного стресса, в наихудшем финансовом состоянии. Сейчас вопрос стоит о выживании нашей страны, — сказал Марченко.

По его словам, причиненный гражданской и военной инфраструктурам ущерб с начала спецоперации РФ составил $270 млрд. Были разрушены или повреждены 7 тысяч зданий, прекратили свою работу около трети украинских компаний, 45% работают в сокращённом режиме.

По данным издания, в марте 2022 года расходы правительства Украины превысили доходы на $2,7 млрд. В апреле и мае разрыв предположительно достигнет $5–7 млрд.

Мы можем урезать какие-то расходы, но мы не можем закрыть эту брешь, — сказал Марченко.

Ранее стало известно, что Украина запретила любые поставки товаров из России на свою территорию. Об этом сообщила украинский министр экономики Юлия Свириденко, которую цитирует Reuters. Она считает, что страны Запада должны последовать этому примеру.